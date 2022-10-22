Родион Газманов рассказал о появлении его дуэта с Юлией Началовой

Певец Родион Газманов рассказал о том, как появился его дуэт с Юлией Началовой.

«Спеть вместе «Мечту» нам предложили отцы. Мне песня эта очень нравится, я работал с огромным удовольствием над ней. Юлия на тот период, да сейчас, остается одной из лучших вокалистов страны. Получился удачный дуэт, мы повторяли его несколько раз», – заявил автор-исполнитель.



При этом Газманов-младший добавил, что продолжать сотрудничество артисты не стали.

«У нас с Юлией были дружеские отношения. Наверное, как у всех певцов, которые из-за гастролей не знают, когда они в следующий раз смогут встретится - через два-три дня или через два-три года», – сказал Родион.