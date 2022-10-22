Уехавшие из РФ артисты не смогут посетить «Песню года» или «Большой праздничный концерт»

На фоне текущей ситуации в стране и мире многие российские артисты решили уехать за рубеж. Поэтому сбежавшие звезды не смогут посетить главные мероприятия конца уходящего 2022 года в шоу-бизнесе. Так, опальные знаменитости не выступят на «Песне года» или «Большой праздничном концерте».

Список тех артистов, которые выступают на фестивале и концерте, в этом году существенно изменился. На «Песне года», к примеру взять, не побывают София Ротару. Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, Ани Лорак, певица Манижа и Александр Ревва. «Большой праздничный концерт» пропустит певец Валерий Меладзе, который в последние месяцы не принимает участие в большинстве официальных мероприятий.