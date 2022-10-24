Военный эксперт Шурыгин объяснил, почему ВСУ стали теснить Россию и что с этим делать

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал, почему ВСУ удалось потеснить российские войска.

Он отметил, что Россия начинала «военную спецоперацию» исходят из того, что ей будет противостоять более слабый противник, уступающий технологически и по уровню подготовки, пишет «Украина.ру».

Но Киев смог найти резервы для того, чтобы подготовиться к противостоянию. И сейчас ВС РФ приходится сражаться против превосходящего по численности противника, неплохо вооруженного и хорошо обученного. Украинских военных готовят на западных полигонах, и к тому же Украина получает вооружение и разведданные от НАТО.

«Украина получила от Запада оружие, и в начале сентября эти резервные силы, 6-8 бригад, бросили в бой, и сразу получили то численное превосходство, которое позволило им прорвать фронты и дальше начинать нас отодвигать», - отметил Шурыгин.

Поэтому он считает необходимым изменить подход к войне, поскольку в противном случае РФ не удастся получить резервы, которые бы позволили победить.