В издании Bild сообщили, какие районы могут быть затоплены в случае подрыва дамбы Каховской ГЭС

На страницах издания Bild вышла публикация, автор которой рассказал о том, какие возможны последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Оценку ситуации дал директор Института политики безопасности Кильского университета Иоахим Краузе. По его мнению, в случае подрыва дамбы ситуация будет катастрофической. Вода затопит огромные территории, и может унести жизни тысяч людей, если они не успеют эвакуироваться. Об этом также говорит лидер партии «Зеленых» Омид Нурпипур. В районе дамбы будет «гуманитарная катастрофа», и допустить этого нельзя.

Эксперты уже показали наглядно, какие территории могут быть затоплены из-за подрыва дамбы, отметив, что вода затопит территории как на правом, так и на левом берегу. Также из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище могут возникнуть проблемы в работе Запорожской АЭС.

Российская сторона заявила ранее, что Украина готовится подорвать дамбу Каховской ГЭС. Украина это отрицает, утверждая, что такие планы есть у России.