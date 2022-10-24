Генерал Гурулев заявил, что нет смысла оборонять Херсон ценой тысяч жизней российских военных

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Генерал Гурулев заявил, что нет смысла оборонять Херсон ценой тысяч жизней российских военных
Украина
Депутат Государственной Думы России, генерал Андрей Гурулев

Депутат Государственной Думы России, генерал Андрей Гурулев не видит смысла оборонять Херсон от наступающих ВСУ, если для этого понадобится положить жизни нескольких тысяч военнослужащих российских войск.

По его сведениям, сейчас в районе Херсона идут артиллерийские дуэли и контрбатарейная борьба.

«На Херсонском направлении ВСУ предприняли несколько довольно серьезных попыток атаковать. Первая попытка у них увенчалась успехом, мы отошли примерно на 20 ? 30 километров от рубежа, который имелся. Мы отошли, конкретно зарылись, отразили все остальные попытки», - приводит слова парламентария ИА «Регнум».

Он полагает, что командованию ВС РФ следовало бы определить те рубежи, на которых подразделения ВС РФ гарантированно смогут отразить наступление противника и сами при этом понесут минимально возможные потери, но не стоять в Херсоне до конца - ценой жизней тысяч солдат.

Ранее военкор Семен Пегов проинформировал о том, что ВСУ начали предпринимать попытки контратаковать российские подразделения на Бахмутском (Артемовском) направлении.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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