Военкор Сапоньков: Десант ВСУ может устроить ВС РФ «Балаклею» на левом берегу Днепра

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Военкор Сапоньков: Десант ВСУ может устроить ВС РФ «Балаклею» на левом берегу Днепра
Украина
Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины могут высадить десант на левом берегу Днепра, где их совсем не ждут, и уже там устроить российским войскам новую «Балаклею». Об этом заявил военный эксперт и журналист Роман Сапоньков, передает Yakutsk.ru.

Недавно российские войска пресекли попытку высадки десанта на Запорожскую АЭС. По словам эксперта, когда российские войска возвращались из Миролюбовки по направлению к Дудчанам, силами ВСУ был захвачен плацдарм в данном районе. Река Днепр там не сильно широкая, и переправляться там на порядок удобнее.

«Отправив туда легковооруженные резервные силы на базе автомобилей "Хаммер", противник может проникнуть на "оперативный простор". Возможно, Энергодар и не будет окружен с оперативной точки зрения, но пути снабжения могут быть отрезаны. История Балаклеи может повториться», - предупреждает Сапоньков.

Он убежден, что ВСУ будут действовать именно так. Появление противника в тылу, естественно, способно вызвать панику в рядах российских военных. Она способна привести к большим проблемам и, возможно, к большому кризису.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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