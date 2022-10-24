Военкор Сапоньков: Десант ВСУ может устроить ВС РФ «Балаклею» на левом берегу Днепра

Вооруженные силы Украины могут высадить десант на левом берегу Днепра, где их совсем не ждут, и уже там устроить российским войскам новую «Балаклею». Об этом заявил военный эксперт и журналист Роман Сапоньков, передает Yakutsk.ru.

Недавно российские войска пресекли попытку высадки десанта на Запорожскую АЭС. По словам эксперта, когда российские войска возвращались из Миролюбовки по направлению к Дудчанам, силами ВСУ был захвачен плацдарм в данном районе. Река Днепр там не сильно широкая, и переправляться там на порядок удобнее.

«Отправив туда легковооруженные резервные силы на базе автомобилей "Хаммер", противник может проникнуть на "оперативный простор". Возможно, Энергодар и не будет окружен с оперативной точки зрения, но пути снабжения могут быть отрезаны. История Балаклеи может повториться», - предупреждает Сапоньков.

Он убежден, что ВСУ будут действовать именно так. Появление противника в тылу, естественно, способно вызвать панику в рядах российских военных. Она способна привести к большим проблемам и, возможно, к большому кризису.