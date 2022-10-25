Военкор Поддубный проинформировал о мощных артиллерийских дуэлях на Донецком направлении

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Военкор Поддубный проинформировал о мощных артиллерийских дуэлях на Донецком направлении
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

На Донецком направлении фронта утром во вторник, 25 октября, начались мощные артиллерийские дуэли. Об этом в своем Телеграм-канале информирует военный корреспондент Евгений Поддубный.

Согласно представленной информации, воины ВСУ бьют по позициям союзных сил в нескольких районах города Донецка, а также соседней Горловки.

«Ответ уходит сразу. Работает и артиллерия, и авиация: армейская и штурмовая», — говорится в сообщении Поддубного.

А тем временем в Европе за месяц до зимы, по происшествии восьми месяцев специальной военной операции России в Украине, снизились цены на газ. Так, 25 октября он торговался ниже 950 долларов за тысячу кубометров.

И это самая низкая цена с начала июня, следует из данных Лондонской биржи ICE.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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