На Донецком направлении фронта утром во вторник, 25 октября, начались мощные артиллерийские дуэли. Об этом в своем Телеграм-канале информирует военный корреспондент Евгений Поддубный.

Согласно представленной информации, воины ВСУ бьют по позициям союзных сил в нескольких районах города Донецка, а также соседней Горловки.

«Ответ уходит сразу. Работает и артиллерия, и авиация: армейская и штурмовая», — говорится в сообщении Поддубного.

А тем временем в Европе за месяц до зимы, по происшествии восьми месяцев специальной военной операции России в Украине, снизились цены на газ. Так, 25 октября он торговался ниже 950 долларов за тысячу кубометров.

И это самая низкая цена с начала июня, следует из данных Лондонской биржи ICE.