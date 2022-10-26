ВСУ перебросили САУ Krab к Новой Каменке и создали опасность для ВС РФ в Бериславе

Вооруженные силы Украины продолжают наращивать свои силы на разных направлениях фронта. Военкоры с мест сообщают о формировании новых ударных «кулаков». В частности, на Херсонском и Краснолиманском участках. Параллельно противник подтягивает и артиллерию, поставленную его союзниками из числа стран НАТО.

По информации портала «Военное обозрение», на северо-восток Херсонщины ВСУ совершили переброску самоходных артиллерийских установок Krab. Эти САУ Киев получил от Польши. Данные самоходные гаубицы способны бить по целям с расстояния 40 километров.

С учетом переброски Krab к Новой Каменке, что располагается на запад от населенного пункта Дудчаны, нависает угроза позициям наших войск на севере и северо-востоке Берислава. До этой территории САУ уже достают.

Кроме того, простреливаемыми противником стали населенные пункты Мыловое, Новокаиры, Новорайск, Красный (Червоный) Маяк и много других, расположенных около Каховского водохранилища.

В целом, активного наступления противника на Херсонщине сейчас не наблюдается из-за погодных условий.