Сивков заявил, что в будущем армии РФ на Украине может не хватить боеприпасов

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Сивков заявил, что в будущем армии РФ на Украине может не хватить боеприпасов
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Военный эксперт Константин Сивков опасается, что РФ может не хватить боеприпасов, если «военная спецоперация» затянется еще на месяцы. Об этом он заявил в разговоре с ИА SM.News.

По его словам, вина за нехватку боеприпасов целиком на Евгении Васильевой, которая возглавляла в Минобороны РФ департамент, отвечающий за имущественные отношения и была осуждена по обвинению в хищениях.

«Из-за действий госпожи Васильевой мы теперь пожинаем плоды. То якобы взрывались склады из-за неосторожного обращения. Ставить задачу утилизации тысяч тонн боеприпасов, которых в будущем может не хватить, неосмотрительно», — заявил Сивков.

Он рассказал, что ранее в РФ производили около 100 тыс. снарядов в год. Но потом темпы производства сократились, и сейчас снова приходится их наращивать. При этом уже есть информация о том, что ВС РФ пришлось сократить расход боеприпасов с 30 тыс. в день до 4-5 тыс.

С учетом этого, Сивков говорит о том, что «годового выпуска российских боеприпасов трехлетней давности хватило бы на три-четыре дня боевых действий».

При этом неофициальные источники сообщают о том, что РФ уже закупает иранские дроны, и, возможно, будет получать от Ирана другое вооружение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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