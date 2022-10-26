Сивков заявил, что в будущем армии РФ на Украине может не хватить боеприпасов

Военный эксперт Константин Сивков опасается, что РФ может не хватить боеприпасов, если «военная спецоперация» затянется еще на месяцы. Об этом он заявил в разговоре с ИА SM.News.

По его словам, вина за нехватку боеприпасов целиком на Евгении Васильевой, которая возглавляла в Минобороны РФ департамент, отвечающий за имущественные отношения и была осуждена по обвинению в хищениях.

«Из-за действий госпожи Васильевой мы теперь пожинаем плоды. То якобы взрывались склады из-за неосторожного обращения. Ставить задачу утилизации тысяч тонн боеприпасов, которых в будущем может не хватить, неосмотрительно», — заявил Сивков.

Он рассказал, что ранее в РФ производили около 100 тыс. снарядов в год. Но потом темпы производства сократились, и сейчас снова приходится их наращивать. При этом уже есть информация о том, что ВС РФ пришлось сократить расход боеприпасов с 30 тыс. в день до 4-5 тыс.

С учетом этого, Сивков говорит о том, что «годового выпуска российских боеприпасов трехлетней давности хватило бы на три-четыре дня боевых действий».

При этом неофициальные источники сообщают о том, что РФ уже закупает иранские дроны, и, возможно, будет получать от Ирана другое вооружение.