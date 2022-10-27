Российская модель Анастасия Решетова удивила поклонников своим внешним видом после похудения

Image 16+
Российская модель Анастасия Решетова удивила поклонников своим внешним видом после похудения
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская фотомодель Анастасия Решетова удивила фанатов внешним видом после резкого похудения. Новым снимком бывшая возлюбленная рэпера Тимати поделилась со своими поклонниками в соцсети.

26-летняя звезда разместила несколько фотографий, на которых запечатлена в длинном платье голубого цвета на бретелях. Образ девушка дополнила бежевыми туфлями с острым носом и массивным колье с большими зелеными камнями. На губы модель нанесла темно-коричневую помаду, волосы собрала в аккуратный пучок.

«Слишком много всего, чтобы сказать», — подписала пост Решетова.

Подписчики по достоинству оценили преображение Анастасии после сильного похудения в комментариях под кадром. В августе манекенщица пожаловалась на лишний вес. Она заявила, что ей нужно срочно похудеть на несколько килограммов, и сдержала свое слово.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Безруков до сих пор не смирился со смертью актера и режиссера Сергея Пускепалиса

Сегодня, 12:00

Нумеролог Клара Кузденбаева заявила, что Собчак никогда не окажется в тюрьме

Сегодня, 11:57

Новым партнёром Евгении Медведевой в шоу «Ледниковый период» может стать актёр Антон Рогачев

Сегодня, 11:43

Владимир Шурочкин рассказал о романе певицы Нюши и Егора Крида

Сегодня, 11:30

Невестка Орбакайте Алена Краснова появилась на «Ледниковом периоде» без мужа

Сегодня, 10:57

E1.RU: Секс-работница проинформировала, как частичная мобилизация повлияла на ее работу

Сегодня, 10:47

Рустам Солнцев пророчит певице из Украины Вере Брежневой трудности в карьере

Сегодня, 10:35

Российская модель Анастасия Решетова удивила поклонников своим внешним видом после похудения

Сегодня, 10:27

Кушанашвили назвал причину внезапной дружбы между Аллой Пугачевой и Земфирой

Сегодня, 10:20

Эдуард Артемьев рассказал об экстрасенсорных способностях режиссера Никиты Михалкова

Сегодня, 10:13

YouTube-канал Вики Цыгановой заблокировали после патриотической песни о ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 09:13

Дана Борисова рассказала о драке с Анастасией Волочковой в эфире шоу «Новые русские сенсации»

Сегодня, 09:09

Кудрявцева заявила, что не стоит переживать за уехавшую из России Ксению Собчак

Сегодня, 08:58

«РБК» проинформировало о судьбах известных актеров из телесериала «Улицы разбитых фонарей»

Сегодня, 08:55

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что врачи не могут поставить ей точный диагноз

Сегодня, 08:22

Певица Глюкоза заявила, что не смогла простить измену своего бывшего возлюбленного

Сегодня, 07:49

Брежнева показала новую татуировку на спине в виде украинской национальной вышивки

Сегодня, 07:33

Наталия Гулькина впервые рассказала об отношениях с молодым бодибилдером Рамзесом Тлякодуговым

Сегодня, 07:10

Вскрылись новые детали побега журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Литву

Вчера, 20:58

Константин Богомолов пропал после новостей об уголовном деле супруги Ксении Собчак

Вчера, 20:49

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами
  • 24-10-2022, 15:54

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами

Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда

В Херсоне начали активизироваться жители, которые ожидают возвращения Украины
  • Вчера, 13:36

В Херсоне начали активизироваться жители, которые ожидают возвращения Украины

В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения

Беглов не смог выйти из «аутсайдеров» октябрьского рейтинга АПЭК после провальной мобилизации в Петербурге
  • 25-10-2022, 12:57

Беглов не смог выйти из «аутсайдеров» октябрьского рейтинга АПЭК после провальной мобилизации в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов оказался на 14-й строчке в октябрьском рейтинге «Агентства политических новостей» (АПЭК) по активности глав

Певица Рита Дакота обвинила журналистку Ксению Собчак в непрофессионализме
  • Вчера, 10:48

Певица Рита Дакота обвинила журналистку Ксению Собчак в непрофессионализме

В минувшем году журналистка Ксения Собчак выпустила документальный фильм об инфоцыганах. Телеведущая упомянула в нем многих знаменитостей, включая

Верку Сердючку понесет ответственность за исполнение песни на русском языке во Львове
  • Вчера, 10:14

Верку Сердючку понесет ответственность за исполнение песни на русском языке во Львове

Верка Сердючка (настоящее имя Андрей Данилко) не скрывает своей негативного отношения к России. Правительство РФ закрыло въезд певице в страну на

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами
  • 24-10-2022, 15:54

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами

Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда

Новости партнеров
Новости партнеров
Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске
  • 24-10-2022, 18:48

Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске

Накануне в Иркутске потерпел крушение истребитель, он упал в городе на дом. В результате на месте крушения произошел пожар, распространившийся на 200

Гражданам в РФ эксперты перечислили способы, как поменять категорию годности в военном билете
  • Сегодня, 08:03

Гражданам в РФ эксперты перечислили способы, как поменять категорию годности в военном билете

В последнее время людей интересует, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать. Категория, как правило, устанавливается один раз,

«Бордовые» заторы и бесконечный дорожный ремонт превратились в рутину для петербуржцев
  • 24-10-2022, 13:06

«Бордовые» заторы и бесконечный дорожный ремонт превратились в рутину для петербуржцев

Утро новой рабочей недели петербуржцы вновь встретили в многокилометровых пробках. Встали почти весь Невский район, Московское шоссе, ряд участков

В Тверской области турпоток вырос на 10%. Интерес к региону спровоцировали открытие мемориала Советскому солдату и фильм Пригожина «Ржев»
  • 25-10-2022, 18:25

В Тверской области турпоток вырос на 10%. Интерес к региону спровоцировали открытие мемориала Советскому солдату и фильм Пригожина «Ржев»

По итогам летнего туристического сезона турпоток в Тверскую область превысил показатели прошлого года на 10%. В целом по итогам 2022 года ожидается,