Российская модель Анастасия Решетова удивила поклонников своим внешним видом после похудения

Российская фотомодель Анастасия Решетова удивила фанатов внешним видом после резкого похудения. Новым снимком бывшая возлюбленная рэпера Тимати поделилась со своими поклонниками в соцсети.

26-летняя звезда разместила несколько фотографий, на которых запечатлена в длинном платье голубого цвета на бретелях. Образ девушка дополнила бежевыми туфлями с острым носом и массивным колье с большими зелеными камнями. На губы модель нанесла темно-коричневую помаду, волосы собрала в аккуратный пучок.

«Слишком много всего, чтобы сказать», — подписала пост Решетова.

Подписчики по достоинству оценили преображение Анастасии после сильного похудения в комментариях под кадром. В августе манекенщица пожаловалась на лишний вес. Она заявила, что ей нужно срочно похудеть на несколько килограммов, и сдержала свое слово.