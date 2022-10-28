В эфире украинского телемарафона заявили, что следующей целью России является «превращение Украины в сухопутную страну»

В эфире украинского телемарафона предположили, что цель, которую ставит перед собой Россия на данном этапе СВО - «превращение Украины в сухопутную страну».

На днях Генштаб ВСУ заявил о том, что не исключает еще одной попытки вторжения российских войск в Украину с территории Белоруссии. Причем, это может быть как приказ пойти на Киев, так и на запад страны - в сторону Львова. ВС РФ при этом попробуют перерезать канал поставок западных вооружений для ВСУ.

Участники телемарафона параллельно с этой версией полагают, что после того, как на СВО начнут более массово перебрасываться мобилизованные, Москва сосредоточит усилия на то, чтобы отрезать Украину от морей и превратить в сухопутную страну.

То есть, основной акцент может быть сделан на атакующих действиях на южном фронте - наступление возможно на Николаевскую и Одесскую области Украины.

Однако это будет нелегкая задача - Украина выстроила там мощную линию обороны и прорваться сухопутным войскам на легкой прогулке явно не получится. Поэтому продолжит и дальше наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры с воздуха. По этой причине, настаивают в Украине, Западу следует активизировать поставки систем ПВО, чтобы прикрыть небо.