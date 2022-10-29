Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»

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Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»
Украина
Фото из открытых источников

Военкор Романов сообщил о том, что в результате сегодняшней атаки беспилотников получил повреждения российских тральщик, а также радиолокационная система флагмана Черноморского флота - фрегата «Адмирал Макаров» (повреждение Черноморского флагмана пока официально не подтверждено).

С раннего утра субботы, 29 октября, в Севастопольской бухте было очень громко. Губернатор города проинформировал о массированной атаке беспилотниками.

«С 4.30 утра в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», — заверил Михаил Развозжаев, отметив, что единственный пострадавший объект - общежитие Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, где треснуло оконное стекло.

Невзирая на это, в Севастополе временно перекрыли рейд в Севастопольской бухте, а движение паромов и катеров через бухту было приостановлено - к сему моменту оно еще не возобновлено.

Днем сегодня губернатор Севастополя признал, что сегодняшняя атака БПЛА была самой массированной с начала СВО. Целью ее стали, признал Развожаев в беседе с ТАСС, военные объекты ЧФ РФ.

Тем временем в украинских телеграм-каналах появилась информация о том, что в результате «хлопков» в Севастополе сегодня утром получили повреждения несколько российских военных кораблей. Некоторые наши военкоры данные сведения подтверждают. Например, Романов.

«Из урона - дырка в тральщике и РЛС «Адмирала Макарова», - информирует он в своем канале Романов Лайт.

По его сведениям, утром сегодня из района Одессы в направлении Севастополя вышли не менее 15 полупогружных и воздушных дронов-камикадзе ВСУ. Те, которые не удалось сбить, и повредили РЛС фрегата «Адмирал Макаров».

В Минобороны РФ информацию о повреждении фрегата «Адмирал Макаров» опровергают. В МО подтвердили удар беспилотниками по кораблям ЧФ, В результате был поврежден тральщик «Иван Голубец».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»

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