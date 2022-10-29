Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября

Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью западному телеканалу The War Zone заявил, что операция ВСУ по освобождению Херсона продлится, вероятно, до конца ноября текущего года.

Генерал-майор признал, что без боев не обойдется - они будут, тем более что ВС РФ не собираются отходить и усиливаются. Руководитель ГУР Минобороны Украины сообщил, что украинские войска предпримут попытку взять город в окружение и изолировать российскую группировку войск.

На текущий момент группировка РФ насчитывает около 40 тысяч человек. Самые подготовленные и боеспособные части брошены в сам город, утверждает Кирилл Буданов. Костяк российской группировки войск составляют морпехи, подразделения ВДВ, силы специальных операций. Однако она постоянно усиливается за счет переброски мобилизованных.

Российские войска противостоят продвижению украинских подразделений, тяжелые бои идут каждый день. Генерал Буданов заявил, что допускает подрыв Каховской дамбы со стороны ВС РФ. Говорит, что она еще с апреля заминирована, но только частично.

«Если решение будет принято, они взорвут только дорогу, которая проходит через дамбу, чтобы сделать ее невозможной для наших транспортных средств, а также гидрозатворы дамбы, что вызовет лишь частичное разрушение объекта», - уверен главный украинский разведчик.

При этом Буданов считает, что на такой шаг РФ может решиться тогда, когда ВСУ уже возьмут Херсон - чтобы помешать переходу украинских войск на восточный берег.