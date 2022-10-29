Военкор Котенок сообщил, что генерал Лапин, которого критиковал Кадыров, снят с должности

Похоже, «наезды» главы Чечни Рамзана Кадырова на одного из российских генералов достигли своей цели.

«По предварительным данным, командовавший группировкой российских войск "Центр" в СВО Александр Лапин снят с должности», - сообщает в своем телеграм-канале военный корреспондент Юрий Котенок.

Официального подтверждения данной информации нет.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее дважды «наезжал» на генерала Лапина. В первый раз - после отступления российских войск из Красного Лимана. Тогда он вылил на него приличный ушат критики и даже назвал «бездарем». Второй раз - буквально на днях. Он посетовал на то, что никак не может связаться с генералом для того, чтобы поговорить с ним «о недавнем прорыве врага в районе линии обороны населённых пунктов Терны, Торское и Ямполовка», которую без боя пересекли 5 БТРов и 50 военнослужащих ВСУ.

Для того чтобы остановить продвижение противника, утверждает Кадыров, пришлось снимать солдат с обороны Рубежного, а бойцов Лапина целые сутки не могли найти.

«Повторяется история со сдачей линии обороны Красный Лиман. Один в один», - вещал глава Чечни и настаивал на том, что нужны кадровые изменения «сейчас, а не завтра».

Если информация военкора Котенка соответствует действительности, похоже, глава региона был услышан и генерал Лапин уже не будет заниматься обороной Сватово.

Примечательно, что в контексте «наездов» Кадырова на защиту армейского генерала встали только некоторые военкоры. Еще ряд блогеров несмело заявили о том, что каким бы весом ни обладал глава региона, все же он не должен давать оценку деятельности генерала на одном из ключевых направлений - это в компетенции Генерального штаба и военно-политического руководства.