Aktualne: украинские школьники в Чехии подвергаются травле

По данным издания Aktualne, украинские дети являются потенциальным объектом травли в Чехии. Главная причина в том, что они практически не говорят по-чешски, да и выглядят иначе.

В некоторых школах детям из Украины их одноклассники устраивают травлю. Второклассники включают украинским школьникам гимн России, плюют в их тетради и угрожают физическим насилием. О проблемах в соцсети заявил староста поселка Тетин Матей Главаты. Он говорит, что таких историй много, нередко дело доходит до физической расправы. Но эксперты считают, что причина не в ненависти детей, а в ненависти родителей, которая на них так влияет.

Это попытка доставить украинскому меньшинству неприятности, несмотря на и так тяжелую ситуацию, в которой люди оказались. Таких историй много. Некоторые куда отвратительнее, а это за гранью", — говорит Тетин Матей Главаты, который обсуждал инцидент с директором этой школы.