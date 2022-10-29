Aktualne: украинские школьники в Чехии подвергаются травле

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Aktualne: украинские школьники в Чехии подвергаются травле
Украина
Фото из открытых источников

По данным издания Aktualne, украинские дети являются потенциальным объектом травли в Чехии. Главная причина в том, что они практически не говорят по-чешски, да и выглядят иначе.

В некоторых школах детям из Украины их одноклассники устраивают травлю. Второклассники включают украинским школьникам гимн России, плюют в их тетради и угрожают физическим насилием. О проблемах в соцсети заявил староста поселка Тетин Матей Главаты. Он говорит, что таких историй много, нередко дело доходит до физической расправы. Но эксперты считают, что причина не в ненависти детей, а в ненависти родителей, которая на них так влияет.

Это попытка доставить украинскому меньшинству неприятности, несмотря на и так тяжелую ситуацию, в которой люди оказались. Таких историй много. Некоторые куда отвратительнее, а это за гранью", — говорит Тетин Матей Главаты, который обсуждал инцидент с директором этой школы.
В Лазне-Белоград к ситуации отнеслись весьма серьезно. Проблему травли они пообещали решить сразу же после осенних каникул. Инцидент также проверит Чешская школьная инспекция.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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