Эксперт: Победу в СВО одержит тот, кто первым сумеет мобилизовать промышленность

Победу в специальной военной операции одержит та сторона, которая первой сумеет мобилизовать промышленность - Европа и США для Украины либо же Российская Федерация. Об этом в своем комментарии газете АиФ заявил гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

«Если первыми будут Соединенные Штаты и ЕС, они смогут существенно увеличить поставки на Украину и этим создать критические сложности для наших войск. Если же РФ опередит страны Запада, значит, одержит шанс получить превосходство, потому что часть образцов нашего вооружения превосходит мировые аналоги», - пояснил собеседник издания.

На текущий момент, по оценке Бурмистрова, российская промышленность не готова удовлетворить потребности войск в ходе СВО. Имели место просчеты, притом критические, в процессе налаживания взаимодействия частного бизнеса и государства.

Проблему эксперт видит и в том, что при производстве оружия и оснащения используются старые наработки. Новые, конкурентоспособные образцы, не получают должной поддержки. Отсутствует и обратная связь непосредственно с военными по части доработки вооружений.

«Поэтому и случилось, что при наличии большого числа конкурентоспособных разработок уровень готовности к мобилизации в целом оказался низким», - говорит Бурмистров.

Сейчас ситуация с обеспечением мобилизованных несколько улучшилась. С вооружением тоже, так как, подчеркивает эксперт, мощности ВПК страны постепенно увеличиваются.