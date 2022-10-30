Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром

ВС РФ пытаются развить наступление на Угледарском направлении фронта, которое началось в минувшую субботу. Военкор Юрий Котенок проинформировал о том, что сегодня, в воскресенье, продолжаются сражения сторон за село Павловка. Бои, по его словам, ожесточенные. Потери несут обе стороны конфликта.

Павловка - село, которое по своим размерам превышает город. Из части его противника удалось оттеснить. Он понес довольно существенные потери.

«Не без потерь и у нас. По слова "Скифа", создателя батальона "Восток", за сутки его подразделение потеряло шесть человек. Речь идет о безвозвратных потерях», - написал Котенок в Телеграм.

А тем временем доброволец Максим Фомин, известный как милблогер Владлен Татарский, подтвердил, что российским войскам удалось зайти в Павловку. Однако сейчас главным сдерживающим фактором стремительных действий штурмовых подразделений ВС РФ стала погода - там идет дождь.