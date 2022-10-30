CT News: Исполнитель Николай Басков поставил на место певицу Кристину Орбакайте

Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой, стала гостьей передачи "Ну-ка, все вместе!", которая выходит на канале Россия-1, пишет CT News. Во время эфира певицапопала под немилость своего коллеги. Николай Басков не упустил шанса поставить на место исполнительницу "Перелетная птица".

Напомним, в последнее время 51-летняя артистка испытывает проблемы в родной стране. Выступление Орбакайте на Песне года отменено. Ходят слухи, что это произошло из-за скандальных заявлений ее звездной матери и бегства сына Никиты Преснякова из РФ в США. Николай Басков уколол Кристину, напомнив ей о ее метаниях по заграницам.

Как вам всем завидую! Где я была раньше? До полуфинала добралась, — говорит певица.

Ты парила в небе, как перелетная птица, — едко ответил натуральный блондин.