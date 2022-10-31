Названы последствия массовых ударов России по объектам ГЭС на Украине

Россия атаковала энергосистему Украины, нанеся удары в том числе по ГЭС. Как стало известно, под атакой оказались 18 объектов в 10 областях страны. Ракеты были выпущены по ТЭЦ в Киеве и Львове, а также по Днепропетровской, Каневской и Кременчугской ГЭС. Также были нанесены удары по подстанциям.

Политолог Василий Стоякин высказал мнение, что Россия устроила ракетную атаку на ГЭС и подстанции, преследуя цель лишить Украину возможности обеспечивать население электроэнергией и таким образом заставить руководство страны пойти на территориальные уступки, поскольку за 8 месяцев боевых действий российские войска так и не смогли достигнуть поставленных целей - выйти на запланированные рубежи.

Политолог предположил, что ракеты могли попасть по плотине, но он полагает, что едва ли от этого пострадало бы много людей. При этом он не исключил и затопление больших территорий, и гибель сотен и даже тысяч мирных граждан.

Стоякин отметил, что украинская энергосистема очень надежная. Он также считает, что отключения электроэнергии для того, чтобы позлить украинских граждан, не будет. Политолог отметил, что после таких атак дефицита электроэнергии в Украине не наблюдается.

«Самые серьезные последствия могли бы быть после ударов по подстанциям, которые обеспечивают работу железной дороги. И такие последствия уже есть. «Укрзализниця» сообщает о задержках поездов Киев - Ужгород и Киев – Кременчуг», - заявил Стоякин.

Стоит также обратить внимание на то, что после подобных атак Запад увеличивает поставки вооружения и ПВО Киеву, из-за чего возникают проблемы для российских военных на фронте.