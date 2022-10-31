Кнутов: США и Украина хотят заманить Россию в ловушку

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Кнутов: США и Украина хотят заманить Россию в ловушку
Украина
Фото из открытых источников

Украина и Запад готовят для России ловушку. Такое мнение высказал директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

В частности, он заявил, что российские войска стабилизировали линию фронта. По его словам, ВС РФ перешли к обороне и активному наступлению. Киев пытается втянуть в конфликт НАТО и исламских радикалов, то есть заманить Россию в ловушку, считает эксперт.

ВС Украины и США пытаются вынудить российских военных решиться на ошибочные меры, заявил Кнутов. Он уверен, что сейчас важно не спешить с действиями на фронте. Военный эксперт считает, что следует разрушать энергетическую инфраструктуру Украины, хотя на Западе эти меры расценивают как действия против гражданского населения.

Кнутов также отметил, насколько важно действовать в границах Украины и не допустить того, чтобы российские ракеты попали по территорию Польши. В противном случае у НАТО сразу появится основание для прямого вмешаться в конфликт. Если это произойдет, то такое стечение обстоятельств серьезно пошатнет ситуацию для российских сил, поскольку они на протяжении уже восьми месяцев ведут бои на фронте, протяженность которого превышает 1 тыс. км.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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