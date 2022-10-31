Детская писательница из Украины Лариса Ницой решила изменить русские имена героям сказок

На Украине продолжается активная борьба с русскими названиями. В этот раз отметилась детская писательница Лариса Ницой. Бороться она планирует с именами героев собственных сказок. Об этом сама сказочница написала в своих социальных сетях.

Ницой желает переименовать некоторых ключевых персонажей для того, чтобы имена не напоминали русские. Как говорит писательница из Украины, изначально она выбирала просто имена «в рифму», а не специально называла персонажей по-русски.

Пока что под удар попали три героя сказок - белочка Милочка, черепашка Пашка и волчек Вовусик. Также Лариса обратилась к своим преданным читателям с просьбой помочь найти ей новые имена «в рифму» для черепашки, волчка и белочки.