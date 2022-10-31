Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске ток-шоу «Звезды сошлись»

Неожиданно для многих телезрителей 9 сентября Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Но в последнем выпуске программы зрители продюсера не увидели.

В студии Кудрявцева появилась перед публикой в одиночку. Телезвезда никак не прокомментировала отсутствие Пригожина. Не исключено, что в следующем выпуске продюсер появится. Очевидно, что Лере не хватало помощи соведущего. Иосиф всегда рассказывал в прямом эфире интересные истории из жизни и задавал гостям интригующие вопросы.

Еще недавно супруг Валерии жаловался на трудности работы телеведущим, отмечая, что ему физически и морально тяжело. Съемки проходят по пять часов, поэтому все время нужно быть «на ногах».

«Звезды сошлись» —это популярное ток-шоу, в котором знаменитые личности обсуждают скандальные события в шоу-бизнесе.