Кристина Асмус снялась в постельной сцене с актером Данилой Козловским

Несколько месяцев назад актриса Кристина Асмус удивила поклонников, рассказав о постельной сцене с Данилой Козловским. Артистка признавалась, что откровенный кадр длился всего несколько секунд. В Сети появились снимки этого секс-отрывка.

Экс-жена Гарика Харламова ранее привела в шок телезрителей откровенной сценой с Иваном Янковским в кинофильме "Текст". После этого последовали множество негативных комментариев в адрес Кристины, критики и даже оскорблений.

Но Асмус, видимо, не обращает внимание на хейт и продолжает дальше сниматься в постельных сценах. Так, она с удовольствием снялась голой в телесериале Ивана Твердовского "Люся". Партнером блондинки стал актёр Данила Козловский, к которому артистка ранее испытывала недоверие. Но позже звезда фильмов убедилась, что он профессионально относится к работе и всегда помогает своим коллегам.

Кстати, откровенная сцена была снята в кладбищенском парке, где герои чувственно познают друг друга. Асмус сделала выводы: нет ни ни единого фрагмента обнаженного тела, только поцелуи и общие планы. За откровенность отдувается Козловский, который сверкнул в кадре своей пятой точкой.



