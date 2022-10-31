RusVesna проинформировала о мощнейшем пожаре на месте взрыва в Харькове

На одном из объектов энергетической инфраструктуры в Харькове после ракетного обстрела продолжается мощный пожар. Как сообщило издание RusVesna в городе частично пропал свет. Также на неопределенное время остановлено метро.

Помимо того, обесточена часть железнодорожных веток. Об этом проинформировало предприятие «Укрзализныця». На маршруты уже вышли тепловозы, пишет «Русская Весна».

Также РФ ударила ракетами в один из энергетических объектов в Светловодсвке (Кировоградская область). Там пожар. Об этом проинформировали украинские СМИ.

Напомним, ВС РФ с 10 октября проводят ракетные удары по инфраструктуре городов Украины, включая Киев, Днепропетровск, Львов, Павлодар, Ровно и многие другие. Ликвидируются стратегические цели.