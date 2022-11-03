В армии ВСУ назвали снятие флага России в Херсоне ловушкой

Украинская сторона прокомментировала информацию о том, что российский флаг снят со здания Херсонской военно-гражданской администрации.

По мнению Киева, это провокация с российской стороны, направленная на то, чтобы заманить в город украинских военных.

Пресс-служба оперативного командования «Юг» сообщает, что располагает информацией о перемещении какого-то количества военных РФ на левый берег Днепра. Также поступило сообщение, что флаг РФ снят со здания администрации.

«Это определенные провокации для того, чтобы создать впечатление, что населённые пункты оставлены, что в них безопасно. Но учитывая, что они готовились к уличным боям, мы осознаём запланированную тактику действий», — указали в ведомстве.

Стоит отметить, что действительно в Сети появились фотографии и видео здания администрации Херсонской области, на котором нет российского флага.