Лариса Лужина отказалась от просмотра политических шоу с Владимиром Соловьевым

Политическая передача Владимира Соловьева перестала пользоваться популярностью не только у рядовых зрителей, но и у известных личностей. Многие российские знаменитости отказываются смотреть программу, поскольку потеряли интерес к транслируемой информации.

Лариса Лужина, популярная советская и российская актриса, тоже отказалась от просмотра подобных политических шоу. Народная артистка РСФСР решила уделить внимание другим программам, с историческим наклоном.

"Ранее Владимира Соловьева смотрела, а сейчас перестала. Смотришь и становится дико, настроения они не прибавляют. Я не знаю почему, интерес пропал", - призналась Лариса Анатольевна.

«Вечер с Владимиром Соловьевым» - авторская политическая передача журналиста, теле- и радиоведущего Владимира Соловьева. В прямом эфире можно ознакомится с новостями и размышлениями, прямыми включениями корреспондентов, обсуждением повестки с признанными экспертами из различных областей.