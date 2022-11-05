Крупнейшие страны в ЕС начали тратить запасы газа из хранилищ

В ноябре Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали расходовать газ из подземных хранилищ.

В этом году понижение температуры в Европе началось с двухнедельным опозданием, пишет Интерфакс. Погода позволила европейцам сэкономить на отоплении.

При этом поставка газа в Европу из России невозможна по газопроводу «Северный поток», так как его нити повреждены. Газопровод «Северный поток – 2», который стремилась запустить Россия, европейцы не сертифицировали.

Поэтому Европа начала брать газ их хранилищ, но и закачка газа туда продолжается. 3 ноября прирост запасов составил лишь 0,03 процентных пункта, а отбор достиг уже 78% от параллельно продолжающейся закачки, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe.

Но далее можно ожидать, что отбор будет превышать объемы закачки.

В такой ситуации, отмечают эксперты, можно ожидать, что газ в Европе подорожает. Но насколько увеличится цена, спрогнозировать сложно, поскольку США продолжают заявлять о планах увеличить поставки сжиженного газа на европейский рынок.

Также стоит учитывать, что Европа ранее декларировала планы отказаться от российского газа вообще, и не исключено, что это произойдет нынешней зимой. А после этого, по прогнозам аналитиков, европейский рынок энергоресурсов будет потерян для России, что скажется на поступлениях денег в бюджет РФ.