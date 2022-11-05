Клупов считает, что ВС РФ реализуют хитрый план против ВСУ в Херсонской области

Информация о том, что на самом деле происходит в Херсоне и области, поступает противоречивая. Это породило массу кривотолков в сети. Одни эксперты считают, что российские войска готовят отход из Херсона. При этом другие уверяют, что наши подразделения будут стоять до конца и город никто оставлять не собирается.

Ветеран военной разведки Рустем Клупов в беседе с газетой «МК» выразил уверенность, что на самом деле ВС РФ реализуют «хитрый план» против ВСУ в Херсонской области. Он не исключает, что российские войска готовятся к нанесению удара по противнику совсем на другом участке фронта.

«Если так выйдет, что вдруг генерал Суровикин нанесет удар, скажем, по Сумам или Чернигову через Сумы с глубоким прорывом и обхватом объединенных оперативных сил с целью освободить территорию Луганской и Донецкой областей, тогда я скажу, что да, это второй Суворов, которого нам сегодня послал Бог», - высказался Клупов.

Эксперт также считает, что российское военное командование не станет сдавать Херсон без боя.