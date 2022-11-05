Подоляка: вокруг Херсона идет серьезная непубличная игра

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Подоляка: вокруг Херсона идет серьезная непубличная игра
Украина
Военный эксперт Юрий Подоляка

Херсонское направление фронта на данный момент стабильно - ситуация там пока никак не развивается. Однако организована эвакуация населения областного центра на левый берег и появляется информация о том, что основная часть войск также переброшена.

Слухов о том, что происходит в регионе, циркулирует очень много. Они указывают на то, что вокруг Херсона сейчас в разгаре «серьезная непубличная битва». Такого мнения сейчас придерживается военный эксперт Юрий Подоляка.

Собираются российские войска отступать из города или нет? По его словам, планы касательно региона известны только военному командованию, а оно, по понятным причинам, раскрывать их не будет. Тем не менее, ситуация на информационном фронте стала напряженной. В первую очередь потому, что в сети параллельно ходят совершенно противоречивые данные - от полной сдачи Херсона до наступления с Херсонского направления на Николаев и Одессу.

Подоляка считает, что сложить мнение о реальном развитии ситуации на данном направлении фронта можно будет на следующей неделе.

Но проблемы с логистикой для ВС РФ на правом берегу никуда не делись. Остается угроза подрыва дамбы в Новой Каховке. Если до этого дойдет, российскую группировку войск уже будет спасти тяжело. Возможно, даже придется оставлять вооружение и технику. Но тем не менее, не стоит забывать о важности правобережья Херсонщины, поскольку для РФ это может стать ключом к Николаеву, а затем и к Одессе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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