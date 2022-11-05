Пентагон: Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Киеву

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Пентагон: Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Киеву
Украина
Фото из открытых источников

 России не удалось уничтожить ни одной пусковой установки HIMARS из числа переданных Киеву, заявили в Пентагоне. Как сказал высокопоставленный представитель американского военного ведомства, Москва не смогла уничтожить ни одной единицы РСЗО HIMARS.

Известно, что Вашингтон передал Украине 20 высокомобильных артиллерийских ракетных систем. Чиновник министерства обороны США также сказал, что украинская армия все еще нуждается в большом количестве артиллерии.

В этом военном конфликте расходы достаточно высокие: украинские военные ежедневно выпускают 4000-7000 артиллерийских снарядов, в то время как российские войска  - 20 000.

Ранее Пентагон обнародовал список вооружения, которые войдут в новый пакет военной помощи Украине на сумму $400 миллионов.

Всего администрация Байдена выделила на помощь ВСУ более 18,9 миллиарда долларов. С 2014 года Вашингтон выделил более 21 миллиарда долларов на помощь в сфере безопасности Украине и более 18,2 миллиарда долларов с начала 24 февраля.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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