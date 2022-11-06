Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию

Image 16+
Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров.

Чтобы расследовать решения командиров, которые привели к большим потерям, морские пехотинцы 155-й бригады направили главе Приморского края письмо с требованием прислать независимую комиссию по расследованию ситуации.

Сладков опубликовал суть письма от морпехов в властям Приморья. В нем они заявляют о больших потерях и просят власти разобраться срочно в ситуации.

«Сказано: невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры. Морпехи просят Олега Кожемяко обратиться в МО, чтоб прислали комиссию, для срочного разбора ситуации. В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь все льется и льется», - пишет Сладков.

Ранее комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о том, что решение пойти в наступление в Павловке было преждевременным. Он намекал на ошибки командования и большие потери из-за этого.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию

Сегодня, 20:58

Пентагон: Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Киеву

Вчера, 22:48

Подоляка: вокруг Херсона идет серьезная непубличная игра

Вчера, 11:33

Клупов считает, что ВС РФ реализуют хитрый план против ВСУ в Херсонской области

Вчера, 11:08

В армии ВСУ назвали снятие флага России в Херсоне ловушкой

3-11-2022, 17:13

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине

1-11-2022, 15:48

Из портов Одессы продолжают выходить сухогрузы, несмотря на отказ РФ от зернового соглашения

1-11-2022, 14:28

Кнутов: США и Украина хотят заманить Россию в ловушку

31-10-2022, 20:53

Названы последствия массовых ударов России по объектам ГЭС на Украине

31-10-2022, 19:33

The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду

31-10-2022, 11:41

RusVesna проинформировала о мощнейшем пожаре на месте взрыва в Харькове

31-10-2022, 10:01

Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром

30-10-2022, 13:33

Эксперт: Победу в СВО одержит тот, кто первым сумеет мобилизовать промышленность

30-10-2022, 12:13

Aktualne пишет, что украинские школьники подверглись травле в Чехии из-за внешнего вида

29-10-2022, 18:06

Военкор Романов о результатах атаки БПЛА в Севастополе: дырка в тральщике и поврежденная РЛС «Адмирала Макарова»

29-10-2022, 14:33

Глава украинской разведки Буданов заявил, что Украина освободит Херсон до конца ноября

29-10-2022, 14:33

В эфире украинского телемарафона заявили, что следующей целью России является «превращение Украины в сухопутную страну»

28-10-2022, 11:33

Константин Сивков считает, что ВС РФ могут разгромить армию ВСУ к весне 2023 года

27-10-2022, 13:53

Сивков заявил, что в будущем армии РФ на Украине может не хватить боеприпасов

26-10-2022, 12:18

ВСУ перебросили САУ Krab к Новой Каменке и создали опасность для ВС РФ в Бериславе

26-10-2022, 11:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали у властей вернуть их с передовой СВО
  • 4-11-2022, 12:29

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали у властей вернуть их с передовой СВО

Жители Еманжелинска, родственники мобилизованных южноуральцев, чьих близких призвали в Коркинский военный комиссариат одновременно с ранее погибшими,

Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»
  • Вчера, 20:47

Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»

5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой

Ученые Toll Free Forwarding показали, как изменится человек из-за зависимости от технологий к 3000 году
  • 4-11-2022, 12:20

Ученые Toll Free Forwarding показали, как изменится человек из-за зависимости от технологий к 3000 году

Эксперты компании Toll Free Forwarding рассказали и показали, как будут выглядеть пользователи смартфонов в 3000 году из-за их зависимости от

Оскар Кучера раскритиковал исполнительницу Светлану Лободу за песни на русском языке
  • 4-11-2022, 09:58

Оскар Кучера раскритиковал исполнительницу Светлану Лободу за песни на русском языке

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера на страницах Телеграма высказался в адрес исполнительницы из Украины Светланы Лободы. Его

Зрители остались недовольны техническим уровнем нового шоу Сергея Лазарева в Иркутске
  • Сегодня, 11:15

Зрители остались недовольны техническим уровнем нового шоу Сергея Лазарева в Иркутске

Недавний концерт певца Сергея Лазарева на концерте в ледовом дворце "Айсберг" Иркутска завершился настоящим скандалом. Зрители, присутствующие на

Актер советского фильма «Маленькая Вера» Александр Миронов умер в полном одиночестве
  • 4-11-2022, 10:54

Актер советского фильма «Маленькая Вера» Александр Миронов умер в полном одиночестве

Звезда советских фильмов Александр Миронов после пика популярности не смог справится со свалившимися на него испытаниями. Славу актеру в свое время

Новости партнеров
Новости партнеров
Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону
  • 4-11-2022, 13:43

Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону

В Петербурге в День народного единства выпал первый снег. Тонкий снежный слой на газонах и припаркованных машинах могли наблюдать жители северных

В «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова
  • 4-11-2022, 12:28

В «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова

По информации от РБК, заявление в СК на Андрея Караулова было подано. Причиной подачи выступило нанесение вреда репутации гендиректору «Ростеха».

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки
  • Вчера, 09:26

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки

Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации в Петербурге, ранее вызванных по повестке петербуржцев продолжают отправлять в учебные части

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие
  • Вчера, 19:48

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие

Министерство обороны США надеется создать первый гиперзвуковой потенциал в 2023 году. Как говорят официальные лица, существует необходимость