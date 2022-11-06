Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров.

Чтобы расследовать решения командиров, которые привели к большим потерям, морские пехотинцы 155-й бригады направили главе Приморского края письмо с требованием прислать независимую комиссию по расследованию ситуации.

Сладков опубликовал суть письма от морпехов в властям Приморья. В нем они заявляют о больших потерях и просят власти разобраться срочно в ситуации.

«Сказано: невозможность донести в высшее руководство информацию о наших высоких бесполезных потерях в людях и в технике. Цифры у меня есть, но дальше это дело Генеральной прокуратуры. Морпехи просят Олега Кожемяко обратиться в МО, чтоб прислали комиссию, для срочного разбора ситуации. В письме звучат три громкие фамилии, знаю, но не привожу. Впрочем, и сам пост-то публикую, потому как о ситуации в Павловке наверх талдычат уже несколько дней, а кровь все льется и льется», - пишет Сладков.

Ранее комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о том, что решение пойти в наступление в Павловке было преждевременным. Он намекал на ошибки командования и большие потери из-за этого.