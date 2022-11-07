Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине

Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной.

По их мнению, вряд ли РФ удастся изменить ситуацию в свою пользу в ближайшее время. При этом Минобороны Великобритании отмечает, что РФ уже якобы потеряла в боях с ВСУ в 2 раза больше самолетов, чем за период советско-афганской войны.

Как сообщил ранее главнокомандующий ВСУ, за годы войны в Афганистане СССР потерял 119 самолетов, а с начала российско-украинского конфликта – 278. И эта цифра продолжит расти, так как конфликт не остановлен.

«Хотя мы не можем проверить эти цифры независимо, продолжающееся отсутствие у России превосходства в воздухе, вероятно, усугубляется плохой подготовкой, потерей опытных экипажей и повышенным риском оказания непосредственной авиационной поддержки в плотных зонах противовоздушной обороны», - указано в отчете британской разведки.

При этом Россия не располагает ресурсами, которые позволяли бы ей производить самолеты быстрее, чем она их теряет. И закупить их у другой страны Москва тоже не может.