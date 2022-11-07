Военкор Стешин рассказал, что российские военные начали заражаться от мышей в зоне СВО

ВС РФ начали «буксовать» на Угдедарском направлении. Об этом уже успели написать многие российские военкоры, подтверждает данную информацию и Дмитрий Стешин.

Наступление российских войск на Павловку сопряжено с определенными сложностями. На данном участке фронта ВСУ сосредоточили бронетехнику в количестве достаточном для удержания обороны. Помимо этого, артиллерия противника регулярно наносит удары по подразделениям тылового обеспечения.

На фоне всего этого, утверждает Стешин, в ходе СВО российским солдатам пришлось столкнуться с другой проблемой - нашествием мышей. Мало того, что они портят личные вещи военных, так еще и заражают их некоторыми заболеваниями.

«В полях остался урожай пшеницы, гниет на корню. У мышей случился демографический взрыв. Жрут все — порох, сигареты, разгрузки, язычки берцев и т. д.», - пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент.

В качестве одного из наглядных примеров Стешин рассказал, что его «камрад Тёма уехал на больничку». Предположительно, у него развилась туляремия. Это зооантропонозная инфекция, которой присуща природная очаговость. Проявляется заболевание интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов.