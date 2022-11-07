Норин: Если Россия хотя бы не сдаст Херсон ВСУ, это уже будет большой победой

Приближается момент битвы за Херсон. По мнению военного историка Евгения Норина, это не Сталинград, как многие сейчас пытаются проводить параллель. Тем не менее, сражение грядет крупное - оно вряд ли изменит соотношение сил на фронте, но окажет существенное влияние на ход дальнейших событий в СВО.

Корреспондент издания «Украина.ру» поинтересовался у специалиста, что стоит считать победой России в грядущей битве, ведь настроения в обществе разные. Одни настроились на сдачу российскими войсками Херсона, другие - на успех, благодаря которому можно будет создать плацдарм для наступления на Николаев и Кривой Рог.

«Победным исходом сражения для российских войск станет просто успех в обороне. Честно говоря, при нынешнем состоянии российской армии в контрнаступление до Николаева я не верю. Но купировать украинские прорывы вполне реально», - заявил военный историк.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал о том, что украинские войска сосредотачивают очень большое количество военной техники на Херсонском направлении фронта.