Военкор Стешин проинформировал о сложной ситуации в Павловке на угледарском направлении

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Военкор Стешин проинформировал о сложной ситуации в Павловке на угледарском направлении
Украина
Фото из открытых источников

Российские военкоры уже второй день подряд сообщают о сложной ситуации в Павловке Донецкой области. В последний день октября ВС РФ пошли в наступление на данный населенный пункт и даже имели некоторый успех, но к настоящему моменту оно «забуксовало». Об этом заявляет журналист Дмитрий Стешин, побывавший на передовой.

Как следует из его наблюдений, сейчас около Павловки стрелковое оружие почти не применяется - в основном работают артиллерийские войска да авиация.

«Все настороже — от "выхода" до прилёта по позиции четыре секунды, и это все знают», — информирует военкор Стешин у себя в Telegram-канале.

Наступательные действия возле Павловки приостановились, бои с противником обрели позиционный характер. Позиции союзных сил хорошо простреливаются ВСУ из Угледара - город в более выигрышном положении в силу того, что он расположен выше названного села.

«Из неприятного — х...л (украинец) разматывает тылы, причем даже глубокие. Поражает точность, с которой он это делает», — указал Стешин.

Военкор подтвердил, что российская сторона понесла потери в Павловке. При этом он, оценив ситуацию, посчитал, что порой в этом есть и вина самих бойцов - они «кучкуются» и пренебрегают правилами маскировки.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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