Первые шаги в кулинарном искусстве. Московским детсадовцам рассказали о пользе и применении цукатов

В Москве организация питания в школах и дошкольных учреждениях давно находится в руках специалистов специализированных комбинатов. Однако повара компаний не только ежедневно готовят блюда для детей, но и проводят для них кулинарные мастер-классы. Ведь их цель – не только накормить ребят, но и приобщить к правильному питанию и дать новые знания о привычных блюдах.

Комбинат питания ООО «Верона» недавно провел такой мастер-класс по приготовлению песочного печения для детей старшей группы школы № 56 им. академика В. А. Легасова. Традиционно перед готовкой ребят познакомили с техникой безопасности, раздали поварскую форму, инвентарь и ингредиенты.

Повар комбината питания рассказала о том, почему важно мыть руки перед приготовлением пищи, после чего юные кулинары осмотрели инвентарь и рабочую поверхность, на которой им предстояло готовить. Затем под руководством повара дети замесили тесто, разделили его на небольшие куски, равномерно раскатали в пласт и вырезали формочками кружочки, которые украсили цукатами.

Пока печенье запекалось на противне 20 минут, повар рассказала ребятам о цукатах — фруктовых кусочках, вываренных в сахарном сиропе. После того как они будут высушены — могут служить вкусным и полезным лакомством круглый год. В них содержатся витамины А, В, С, есть глюкоза и тиамин, минералы кальций, калий, магний, железо, фосфор и натрий. Цукаты нормализуют обмен веществ, запускают в организме процессы регенерации и дарят заряд энергии. А большое содержание клетчатки в них помогает наладить пищеварительные процессы.

Как отметили в «Вероне», такие мастер-классы не только учат готовить, но и помогают развивать воображение. Также воспитанники детсадов узнают много нового, а некоторые впервые учатся держать в руках нож и терку, знакомятся с технологией приготовления блюд и узнают кулинарные секреты.

Такие занятия с детьми проводятся регулярно не только в детсадах, но и школах, где организация питания тоже давно передана на аутсорсинг. Например, сотрудники «Вероны» давали мастер-классы по приготовлению сосисок в тесте, вкусного слоеного десерта, фруктового салата и печенья с джемом. Ребят даже учили готовить блюда из школьной столовой – омлет с сыром и какао на молоке. Как отметили сотрудники комбината питания, эти блюда богаты витаминами и имеют сбалансированный состав веществ. Кроме того, омлет и какао популярны среди самих школьников.

Комбинаты питания тщательно следят, чтобы на стол к детям попадала еда с правильным соотношением белков, жиров и углеводов, которая бы заряжала энергией на весь учебный день. Все меню в московских школах составляется профессионалами – технологами с привлечением врачей-диетологов по рекомендациям Роспотребнадзора. Но учитываются и пожелания ребят. В этом году, например, меню было обновлено в соответствии с результатами опросов учеников и их родителей. В результате на завтрак ребята теперь получают каши с вареньем, блинчики и круассаны. В обед они могут выбрать из супа дня или куриного бульона, а также собрать собственную салатную тарелку из нарезок свежих овощей в салат-баре. Некоторые школы подошли креативно к составлению меню и заменили обычные котлеты из рыбы на фишболы, а вместо привычных молочных каш начали давать на завтрак хлопья с молоком. В рацион также включили наггетсы и томатный соус. При этом, несмотря на новшества, детское меню по-прежнему готовится строго по щадящим технологиям, без жарки на масле.

Особенностью нового подхода к организации питания в московских школах стала прозрачная система контроля, участвовать в которой предложено и родителям. Они могут просматривать меню на сайтах школ и детсадов, а также с помощью городских приложений и сайта московского правительства. При необходимости родителям доступна функция исключения из меню нежелательных блюд, или наоборот — добавления того, что, по их мнению, там не хватает. Кроме того, комбинаты питания приглашают родителей лично прийти в школьную столовую и попробовать блюда.

На сегодня такая система школьного питания признана в стране передовой, о чем не раз сообщал в отчетах о проверках Роспотребнадзор. Так, внеплановые проверки, проведенные в течение 2021-2022 года в 1255 школах, никаких нарушений не выявили.