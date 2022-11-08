Эксперт Киммейдж обозначил срок возможного перемирия между Россией и Украиной

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Эксперт Киммейдж обозначил срок возможного перемирия между Россией и Украиной
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

Бывший американский дипломат, профессор Католического университета США Майкл Киммейдж считает, что Россия и Украина могли бы договориться о перемирии на зимний период. По его мнению, такая пауза отвечала бы военным целям обеих сторон вооруженного конфликта.

До заключения мирного соглашения Киев и Москва в данный момент очень далеки. РФ, полагает эксперт, вряд ли готова отказаться от территориальных приобретений в результате вооруженного конфликта.

Украина не готова расстаться со своими территориями и, как заявляют власти страны, намерена и впредь военным путем добиваться восстановления своей территориальной целостности - причем, не только по состоянию на 24 февраля 2022 года, а в границах 1991 года.

Учитывая заявленные цели, гораздо вероятней на данном этапе выглядит не мирное соглашение, а заключение зимнего перемирия.

«Оно может помочь Украине пережить зиму, а российским военным — перегруппироваться», — заключил Киммейдж.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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