Комбат Ходаковский заявил о необходимости привлечения еще 100 тысяч российских добровольцев к СВО

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский высказался за то, чтобы армию из 300 тысяч мобилизованных усилить 100 тысячами добровольцев. Об этом сообщает издание SM-News.ru.

«Они четко понимают, зачем приехали. У них нет вопросов по мотивации. Нужно раскачать добровольческое движение, — убежден комбат.

По наблюдения Ходаковского, граждане, изъявившие желание стать добровольцами, отправляются в конкретные подразделения служить под руководством конкретных командиров.

«Я бы собрал еще одну бригаду. Считаю, что нужно 100 тысяч добровольцев, при условии, что мы их нормально подготовим и приведем к бою», — заключил командир батальона.

Ранее Ходаковский написал о потерях российской стороны по причине допущенных военачальниками ошибок. При этом он уточнил, что после Мариуполя, в котором многие военные погибли результате «дружественного» огня, выводы были сделаны.