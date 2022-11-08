Комбат Ходаковский заявил о необходимости привлечения еще 100 тысяч российских добровольцев к СВО

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Комбат Ходаковский заявил о необходимости привлечения еще 100 тысяч российских добровольцев к СВО
Украина
Фото из открытых источников

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский высказался за то, чтобы армию из 300 тысяч мобилизованных усилить 100 тысячами добровольцев. Об этом сообщает издание SM-News.ru.

«Они четко понимают, зачем приехали. У них нет вопросов по мотивации. Нужно раскачать добровольческое движение, — убежден комбат.

По наблюдения Ходаковского, граждане, изъявившие желание стать добровольцами, отправляются в конкретные подразделения служить под руководством конкретных командиров.

«Я бы собрал еще одну бригаду. Считаю, что нужно 100 тысяч добровольцев, при условии, что мы их нормально подготовим и приведем к бою», — заключил командир батальона.

Ранее Ходаковский написал о потерях российской стороны по причине допущенных военачальниками ошибок. При этом он уточнил, что после Мариуполя, в котором многие военные погибли результате «дружественного» огня, выводы были сделаны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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