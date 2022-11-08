«Старше Эдды»: В районе Кременной возобновились тяжелые бои, ВСУ наступают крупными силами

Сегодня заметно оживилось Сватовское направление фронта. При этом информация оттуда приходит противоречивая. Подаем данные, предоставленные российскими и украинскими источниками, однако при этом хотим подчеркнуть следующее: наша редакция не в состоянии проверить их достоверность, поскольку не имеет собственного военкора на данном участке фронта. Поэтому стоит дождаться официального комментария Минобороны РФ, чтобы сделать определенные выводы.

Итак, начнем с информации украинских источников. Глава Луганской областной военной администрации (подконтрольной Киеву) Сергей Гайдай в эфире телемарафона проинформировал о том, что ВСУ стремительно продвигаются на Сватовском направлении. Каких-либо подробностей на этот счет он не привел, придерживаясь оперативной тишины, и посоветовал дождаться заявления Генштаба.

А вот какую информацию с передовой передает российский военкор, известный как автор Телеграм-канала «Старше Эдды».

«С раннего утра на фронте в районе Кременной (полоса обороны 20 ОА) возобновились тяжёлые бои. ВСУ наступают достаточно крупными силами пехоты, при поддержке нескольких танков и БМП», - написал он, отмечая, что один танк противника к сему моменту удалось подбить.

Российская артиллерия накрыла огнем пехоту ВСУ. Результаты ее работы пока неизвестны, так как тяжелый бой на данном участке фронта продолжается.