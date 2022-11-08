Сивков: потеря Херсона может обернуться для России серьезными социальными потрясениями и волнениями в армии

Российская армия в состоянии отбить наступление противника и удержать Херсон. В этом убежден доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков.

Нельзя настраиваться на сдачу Херсона, утверждает он, ибо потеря армией этого города россиянами будет воспринята гораздо тяжелее и острее, чем утрата Красного Лимана.

«Когда ВС РФ оставили этот населенный пункт, люди у нас в стране испытали шок, — объясняет Константин Сивков в разговоре с ОСН. — А теперь все может обернуться самыми настоящими социальными потрясениями! В том числе я не исключаю и волнения в армии».

По словам эксперта, «трудные решения» в контексте города Херсона, которые ранее не исключило военное командование, — это оставление населенного пункта российскими войсками.

«Потому что сдача этого регионального центра — все равно что подготовка революции в России. Общество не сможет удовлетвориться отговорками!» — восклицает собеседник издания.

Сивков напомнил, что пока российским войскам удавалось отбивать атаки противника на херсонском направлении фронта, поскольку ВСУ после наступлений «были ослаблены». ВС РФ в состоянии отразить их и сейчас.

Из этого Сивков делает вывод, что если Херсон и будет оставлен ВС РФ, то речь будет идти только о политическом решении, но никак не военно-тактическом.