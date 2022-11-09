Полковник ВСУ Жданов назвал ключевым городом для наступления Мелитополь

Для ВСУ было бы эффективнее масштабно наступать не на Херсон, а на Мелитополь. Такого мнения придерживается украинский военный эксперт, полковник в отставке Олег Жданов. Его он озвучил во время эфира на «Радио НВ».

Ключевым городом для наступления украинских войск Жданов называет Мелитополь, потому что по его словам, в данном населенном пункте располагается транспортная развязка и опорный пункт всей выстроенной российскими войсками линии обороны как на правобережье, так и на левобережье.

«Если Мелитополь падёт, Каховка окажется в оперативном окружении вместе с Энергодаром. И Россия будет вынуждена или уйти оттуда, или погибнуть в окружении под огнём наших вооруженных сил», — объяснил полковник в отставке Жданов.

По его словам, Каховка имеет важное значение не только как коммуникация двух берегов Днепра. Но Мелитополь все же это ключ к населенным пунктам «от перешейка до Запорожья».