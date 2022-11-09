Политолог Марков о ситуации в Херсоне: «Реализуется план сдачи города»

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Политолог Марков о ситуации в Херсоне: «Реализуется план сдачи города»
Украина
Фото из открытых источников

Херсонское направление фронта остается самым тревожным для российских войск в ходе СВО. Информация, которая поступает с него, не вселяет оптимизма.

Сразу несколько военкоров сообщили о том, что ВС РФ в ожидании наступления ВСУ взорвали в регионе несколько мостов, в том числе через канал из Снегиревки в направлении Херсона.

О том, что бы это могло значить, порассуждал политолог Сергей Марков.

«Это рождает у многих подозрения, что все-таки реализуется план сдачи Херсона в обмен на какие-то обещания Вашингтона. И все это перед саммитом Большой Двадцатки, на котором и должны быть закреплены мирные договоренности», – цитирует политолога Общественная служба новостей.

Отметим, что официальных данных, которые подтверждали бы подрыв мостов на Херсонщине, к настоящему моменту нет. В сегодняшней сводке Минобороны России по ситуации на СВО об этом ничего не говорится.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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