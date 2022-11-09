Ходаренок считает, что прогноз генерала США Ходжеса по Херсону сбывается

Военный эксперт, полковник в запасе Михаил Ходаренок считает, что прогноз по Херсону американского генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, бывшего главнокомандующего сухопутными войсками США в Европе, начинает сбываться.

Недавно последний рассказал о своем видении вооруженного конфликта на территории Украины. По мнению Ходжеса, за Херсон предстоят тяжелые бои. Также он предрек возвращение Киевом утраченных территорий уже к концу нынешнего года.

Ходаренок согласен с американским генералом касательно Херсона, в остальном - нет.

«Почитав другие измышления Ходжеса, складывается впечатление, что про ВСУ он знает исключительно из докладов. Как будто нет дефицита электроэнергии, топлива, снарядов, а российские «Ланцеты» и «Герани» не колотят критически важные объекты инфраструктуры Украины», — порассуждал полковник запаса.

Сегодня появилась информация военкоров о том, что российским войскам пришлось взорвать три моста на территории Херсонской области. Такой ход, по мнению экспертов, позволит затормозить наступление ВСУ, которое уже началось.