Военкор Романов: Херсон сдали, вечером объявят

Считанные минуты назад военный корреспондент Роман Романов в своем Телеграм опубликовал краткое сообщение, которое повергло в шок многих его подписчиков.

«09.11.2022. Херсон, Россия. Сдали. Вечером объявят», - сказано в публикации блогера на канале «Романов Лайт».

Никаких других подробностей военкор Романов не привел. К данной публикации читателей попросим отнестись как к информации неофициальной и неподтвержденной - по крайней мере, пока ситуацию вокруг Херсона не прояснит Министерство обороны России или Генштаб.

Напомним, что ранее официальные комментарии по Херсону сегодня вечером анонсировал и милитари-блогер, военный эксперт Борис Рожин.

А тем временем СМИ сообщают о гибели замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП под Геническом.

«Символично. В последний день русского Херсона. Он лично встречал наши войска на входе в Херсон в феврале. На выходе ушёл сам», - так прокомментировал его гибель военкор Роман Сапоньков.