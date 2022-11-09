Официально: Решение по Херсону принято. Горькая правда от Суровикина

Официально было объявлено, что Вооруженные силы (ВС) РФ решили оставить позиции в Херсоне. Сложное решение было принято. К счастью, в это раз произошедшее не стали замалчивать.

Сергею Суровикину пришлось сказать горькую правду. Командующий СВО на Украине в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил о необходимости отступать из Херсона и затем занять оборону на левом берегу р. Днепр:

Наиболее целесообразный вариант - это организация обороны по барьерному рубежу Днепра.

Министр поддержал такое решение генерала. Он подчеркнул, что жизни людей - превыше всего.

Жизнь военных и мирного населения Херсонщины - главное. Приступайте к отводу войск.

Шойгу отдал приказ и добавил, что ВС нужно убедиться, что все желавшие выехать из Херсона граждане такую возможность использовали.