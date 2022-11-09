Официально: Решение по Херсону принято. Горькая правда от Суровикина

Image 16+
Официально: Решение по Херсону принято. Горькая правда от Суровикина
Украина / Политика
Фото из открытых источников

Официально было объявлено, что Вооруженные силы (ВС) РФ решили оставить позиции в Херсоне. Сложное решение было принято. К счастью, в это раз произошедшее не стали замалчивать.

Сергею Суровикину пришлось сказать горькую правду. Командующий СВО на Украине в ходе доклада министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил о необходимости отступать из Херсона и затем занять оборону на левом берегу р. Днепр:

Наиболее целесообразный вариант - это организация обороны по барьерному рубежу Днепра.

Министр поддержал такое решение генерала. Он подчеркнул, что жизни людей - превыше всего.

Жизнь военных и мирного населения Херсонщины - главное. Приступайте к отводу войск.

Шойгу отдал приказ и добавил, что ВС нужно убедиться, что все желавшие выехать из Херсона граждане такую возможность использовали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Официально: Решение по Херсону принято. Горькая правда от Суровикина

Сегодня, 18:00

Военкор Романов: Херсон сдали, вечером объявят

Сегодня, 16:38

Ходаренок считает, что прогноз генерала США Ходжеса по Херсону сбывается

Сегодня, 16:08

Политолог Марков о ситуации в Херсоне: «Реализуется план сдачи города»

Сегодня, 15:33

Полковник ВСУ Жданов назвал ключевым городом для наступления Мелитополь

Сегодня, 13:08

Сивков: потеря Херсона может обернуться для России серьезными социальными потрясениями и волнениями в армии

Вчера, 16:33

«Старше Эдды»: В районе Кременной возобновились тяжелые бои, ВСУ наступают крупными силами

Вчера, 14:13

Комбат Ходаковский заявил о необходимости привлечения еще 100 тысяч российских добровольцев к СВО

Вчера, 12:33

Эксперт Киммейдж обозначил срок возможного перемирия между Россией и Украиной

Вчера, 10:33

Военкор Стешин проинформировал о сложной ситуации в Павловке на угледарском направлении

7-11-2022, 15:43

Норин: Если Россия хотя бы не сдаст Херсон ВСУ, это уже будет большой победой

7-11-2022, 13:53

Военкор Стешин рассказал, что российские военные начали заражаться от мышей в зоне СВО

7-11-2022, 12:08

Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине

7-11-2022, 12:03

Военкоры РФ сообщают о больших потерях в донецкой Павловке, морпехи просят прислать независимую комиссию

6-11-2022, 20:58

Пентагон: Россия не смогла уничтожить ни одной установки HIMARS из переданных Киеву

5-11-2022, 22:48

Подоляка: вокруг Херсона идет серьезная непубличная игра

5-11-2022, 11:33

Клупов считает, что ВС РФ реализуют хитрый план против ВСУ в Херсонской области

5-11-2022, 11:08

В армии ВСУ назвали снятие флага России в Херсоне ловушкой

3-11-2022, 17:13

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине

1-11-2022, 15:48

Из портов Одессы продолжают выходить сухогрузы, несмотря на отказ РФ от зернового соглашения

1-11-2022, 14:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Военкор Романов: Херсон сдали, вечером объявят
  • Сегодня, 16:38

Военкор Романов: Херсон сдали, вечером объявят

Считанные минуты назад военный корреспондент Роман Романов в своем Телеграм опубликовал краткое сообщение, которое повергло в шок многих его

Руководство учебной части под Костромой, где находятся мобилизованные ярославцы, подтвердило злоупотребление алкоголем среди военных
  • Сегодня, 14:18

Руководство учебной части под Костромой, где находятся мобилизованные ярославцы, подтвердило злоупотребление алкоголем среди военных

Мобилизованные в учебном центре под Костромой слишком много употребляют спиртного. Об этом пишет 76.RU, отмечая, что мобилизованные и их родные

МК: Белгородских голубей, напугавших местную жительницу, проверяют на биотерроризм
  • 7-11-2022, 20:04

МК: Белгородских голубей, напугавших местную жительницу, проверяют на биотерроризм

Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже

Иноагент Максим Галкин встретился с онкобольной латвийской певицей Лаймой Вайкуле в Прибалтике
  • 7-11-2022, 21:48

Иноагент Максим Галкин встретился с онкобольной латвийской певицей Лаймой Вайкуле в Прибалтике

Телеведущий Максим Галкин* (который признан иноагентом по решению Минюста РФ) долгое время колесит по миру. Шоумен продолжает активно гастролировать

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней
  • 7-11-2022, 09:44

60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней

Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в

Рачеева заявила, что супруга её сына Александра Реввы не позволяет ей видеться с внуками
  • 7-11-2022, 10:51

Рачеева заявила, что супруга её сына Александра Реввы не позволяет ей видеться с внуками

Александр Ревва редко общается с родной матерью, а она давно не видит своих внучек. Любовь Рачеева в сложившейся ситуации винит невестку Анжелику.

Новости партнеров
Новости партнеров
Солонников: После сдачи Херсона Россию обяжут 50 лет выплачивать контрибуции и отдать Украине Крым
  • 7-11-2022, 19:58

Солонников: После сдачи Херсона Россию обяжут 50 лет выплачивать контрибуции и отдать Украине Крым

Запад наверняка использует прецедент Версальского мирного договора с Германией по итогам Первой мировой войны для его применения по отношению к

Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине
  • 7-11-2022, 12:03

Британская разведка рассказала, почему армия РФ не может добиться превосходства в воздухе на войне в Украине

Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд

Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом
  • Вчера, 13:58

Депутат Госдумы Федоров назвал военкора Сладкова американским шпионом

Военный корреспондент Александр Сладков стал жертвой нападок в России после того, как обнародовал письмо морпехов о потерях при наступлении на

Военкор Стешин рассказал, что российские военные начали заражаться от мышей в зоне СВО
  • 7-11-2022, 12:08

Военкор Стешин рассказал, что российские военные начали заражаться от мышей в зоне СВО

ВС РФ начали «буксовать» на Угдедарском направлении. Об этом уже успели написать многие российские военкоры, подтверждает данную информацию и Дмитрий