Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сегодня погиб в смертельном ДТП под Херсоном. Опубликовано последнее видео погибшего.

Вечером в среду, 9 ноября 2002 года, стало известно о гибели Кирилла Стремоусова. Замглавы Херсонской области скончался в автомобильной аварии под Геническом. В херсонском Минздраве пока не склонны подтверждать эти сведения. Никаких других подробностей гибели нет.

В своем последнем обращении утром в своем ТГ-канале он прокомментировал обстановку на фронте и рассказывал о последней ситуации в Херсонской области. Чиновник отметил, что украинские военные предпринимают наступательные действия, но российская армия их всячески пресекает, все стабильно и без изменений.

Пять дней назад Стремоусов сказал:

"Поверьте, все хорошо будет, победим в любом случае!".

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