«Осторожно, новости»: Сальдо записал видеоролик о гибели Стремоусова до сообщений о ДТП

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«Осторожно, новости»: Сальдо записал видеоролик о гибели Стремоусова до сообщений о ДТП
Происшествия
Фото из открытых источников

СМИ, в том числе неокторые Телеграм-каналы, обратили внимание на странный факт. Дело в том, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо записал видеоролик, в котором подтвердил смерть заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП до того, как появились первые сообщения о трагической гибели.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», эта разница составляет не менее одного-двух часов. Согласно данным, которые были обнаружены на канале «Беспощадный госзаказ», видео Сальдо появилось в 14:01 по местному времени. Издание Readovka первым сообщило о смерти Стремоусова. Эту новость канал опубликовал в 15:01 (то есть 16:01 мск).

Как предполагается, Сальдо узнал о кончине заместителя в автокатастрофе раньше СМИ, куда информация попала с задержкой.

Другие подробности ДТП пока неизвестны. Известно только то, что авария произошла под Геническом. Власти региона пообещали, что позаботятся о семье погибшего.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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