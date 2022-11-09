«Осторожно, новости»: Сальдо записал видеоролик о гибели Стремоусова до сообщений о ДТП

СМИ, в том числе неокторые Телеграм-каналы, обратили внимание на странный факт. Дело в том, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо записал видеоролик, в котором подтвердил смерть заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП до того, как появились первые сообщения о трагической гибели.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», эта разница составляет не менее одного-двух часов. Согласно данным, которые были обнаружены на канале «Беспощадный госзаказ», видео Сальдо появилось в 14:01 по местному времени. Издание Readovka первым сообщило о смерти Стремоусова. Эту новость канал опубликовал в 15:01 (то есть 16:01 мск).

Как предполагается, Сальдо узнал о кончине заместителя в автокатастрофе раньше СМИ, куда информация попала с задержкой.

Другие подробности ДТП пока неизвестны. Известно только то, что авария произошла под Геническом. Власти региона пообещали, что позаботятся о семье погибшего.