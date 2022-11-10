Генерал США Милли заявил, что потери России и Украины составили более 100 тысяч человек

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Генерал США Милли заявил, что потери России и Украины составили более 100 тысяч человек
Украина / Военные новости
Фото из открытых источников

О потерях РФ и Украины рассказал генерал США Марк Милли.

По его словам, в ходе «военной спецоперации» на украинской территории общие потери РФ и Украины уже превысили 100 тыс. человек. РФ, как и Украина, много теряет убитыми и ранеными. Но он не стал называть конкретные цифры.

Также он сообщил, что с момента введения российских войск на территорию Украины погибли более 40 тыс. мирных жителей и если конфликт не прекратить, то число погибших будет стремительно расти.

Отметим, Минобороны РФ накануне объявило о выходе войск РФ с правого берега Днепра, отметив, что это вынужденная мера, необходимая для сохранения личного состава российской армии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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