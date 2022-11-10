Ангелина Вовк: «Не ожидала от Аллы Пугачевой такого поступка»

Ангелина Вовк, любимая всеми детьми тетя Лина из «Спокойной ночи, малыши дала интервью Вячеславу Манучарову на YouTub-канале.

Бессменная ведущая «Песни года» давно знакома с Аллой Пугачевой, поэтому решила поделилась собственной точкой зрения на ее отъезд из РФ:

Честно, не ожидала от нее такого поступка. Дело не в том, что порой она взбалмошная и неуправляемая. Покинуть родную страну, которая все тебе дала... она, наверное, считает, что не страна дала ей, а она — стране. Решила, что страна не будет больше ей ничего давать, поэтому нужно уезжать. Думаете там ей что-то дадут... Пугачева была личностью, однако сошла с этих позиций. Ей нужно было остаться со всей страной.

80-летняя ведущая считает, что Примадонна не была никогда вместе с народом:

Она великолепная певица, и не говорю о ее голосовых возможностях, а говорю об умении из песни сделать спектакль... Ее обожал народ, она любила эпатировать публику. Но кажется, она совершенно не думала о людях, думала о себе. Со сцены говорила: “это для вас”. Поймите, если для нас — для народа — то она бы никуда не уехала. А если уехала, то значит, с самого начала нас презирала...



