ВСУ уже в Херсоне: над администрацией города поднят украинский флаг

Вооруженные силы Украины зашли в Херсон. Об этом сообщают сразу несколько украинских пабликов.

Телеграм-канал «Правда Геращенко» со ссылкой на журналиста Константина Рыженко пишет, что украинских военных увидели в Шуменском районе города. Официального подтверждения данной информации нет ни от украинского военного командования, ни от российского.

А тем временем те херсонцы, которые не эвакуировались на левый берег и ждали возвращения украинской власти, вышли на центральные улицы города с украинскими флагами.

Один из них горожане сами, даже не дожидаясь прибытия ВСУ, установили на здание городской администрации. Фото с места события начало распространяться по Сети.

Напомним, сегодня Минобороны России проинформировало о том, что в пять часов утра был завершен вывод правобережной группировки войск. Подразделения ВС РФ отошли на заранее подготовленные позиции на левом берегу Днепра.

После отхода, по сообщениям вонкоров, был подорван Антоновский мост. Судя по кадрам, два пролета сооружения рухнули в воду. Эксперты считают решение правильным, поскольку оно не позволит противнику «выехать» на плечах российской группировки на левый берег и захватить имеющийся там плацдарм.